Главная Футбол Новости

«Он всегда тот, кто без мяча невероятен». Тренер «Ливерпуля» Слот — о Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру лидера команды Доминика Собослаи.

«Я считаю, что всё начинается с примера, если хочешь быть лидером. Именно так он и поступает с того момента, как я здесь — полтора года назад. Он всегда тот, кто без мяча невероятен: как он прессингует — с такой интенсивностью, бегает назад и вперёд. Я думаю, что в этом сезоне он стал лучше с мячом по сравнению с прошлым сезоном, хотя и тогда он мне очень нравился. Но сейчас он играет с большей уверенностью и чаще участвует в голевых моментах и забитых мячах. Он проводит хороший сезон, как и некоторые другие игроки команды», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Действующее трудовое соглашение Собослаи с ливерпульским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

