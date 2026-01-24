Тренер «Баварии» Компани: мои дети всегда видели, как я ругался в АПЛ.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил, что старается контролировать эмоции, даже несмотря на давление профессии.

«Мои дети всегда видели, как я ругался в АПЛ. Это не ставит меня в сильную позицию дома, когда я их воспитываю и говорю, что можно говорить, а что нельзя. Но когда я действительно злюсь — когда мы ведём себя слишком самоуверенно… мы должны быть убеждены в своей силе, и мы это уже знаем. Но мне не нравится ненужная самоуверенность. Если мы делаем меньше, чем должны делать обычно, тогда я иногда раздражаюсь. Для меня эта работа очень важна — это знак уважения к клубу и к соперникам. Поэтому я стараюсь оставаться как можно спокойнее», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу.