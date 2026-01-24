Главный тренер «Баварии» Компани высказался об игре 17-летнего Ленарта Карла

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от игры юного полузащитника Ленарта Карла.

«Лучший пример для меня — это когда Гарри Кейн отрабатывает в обороне. Я ожидаю, что 17-летний игрок будет делать это с улыбкой. У него есть физические возможности помогать в защите и приносить много энергии в атаке. Атакующие игроки часто теряют силы в обороне, когда им потом снова нужно атаковать. Здесь каждый способен на это, и это меня радует. Ленни делает то же самое, что и остальные, а кто выйдет завтра — посмотрим», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу.