«Важно, чтобы он был на своём лучшем уровне». Тренер Компани «Баварии» — о Юпамекано

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от игры защитника клуба Деотшанкюля Юпамекано.

«Я хочу, чтобы ребята чувствовали себя здесь как дома именно как футболисты. И если посмотреть на то, как этот парень сейчас выступает и насколько стабильно он играет с тех пор, как я здесь, важное, чтобы он был на своём лучшем уровне как игрок. Это должно быть приоритетом для каждого футболиста, а всё остальное — уже зона ответственности Макса Эберля, Кристофа Фройнда и других людей в клубе. Спортивная составляющая — часть общего пакета», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу.