Гришин: любой тренер, увидевший статистику Захаряна, тут же скажет, что его надо продавать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на фоне новостей о том, что главный тренер баскской команды Пеллегрино Матараццо объявил нескольким игрокам, в том числе Захаряну, что не рассчитывает на них.

«Любой тренер, который придёт в команду и увидит статистику Захаряна, тут же скажет руководству клуба, что этого игрока надо продавать. Столько травм — это катастрофа. Я не знаю точных причин, но такова ситуация. Но мне непонятно, как они продадут Захаряна, потому что невозможно продать футболиста, который совсем не играет. Ни в Россию, ни в другие чемпионаты. Я не знаю, что «Реал Сосьедад» будет с ним делать. Он должен сперва сыграть хотя бы 10 матчей, чтобы его успешно продали», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года после перехода из московского «Динамо» и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

