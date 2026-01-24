«Так играть не должны!» Гришин — об изменениях в составе «Динамо» при Гусеве зимой

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об изменениях в составе «Динамо» под руководством главного тренера Ролана Гусева на фоне победы бело-голубых в товарищеском матче с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», возглавляемой российским специалистом Леонидом Слуцким. По итогам основного время встречи команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались подопечные Гусева (5:3).

«Мы увидели, что Ролан Гусев уже переделал состав «Динамо». Бителло сыграл «под нападающим», а фланговый защитник Рубенс почему-то занял позицию опорного полузащитника. Меня удивило, что «Динамо» совершенно не показало прессинга, хотя уже проделало определённый объём тренировочной работы. Так играть динамовцы не должны! Им следует играть с позиции силы. Возможно, конечно, это была тренерская установка. Также пока неясно, как будет выглядеть динамовская оборона в итоге», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Данный матч стал первым для бело-голубых во время зимних сборов. Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 21 очко по результатам 18 проведённых встреч.

