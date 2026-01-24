Скидки
«Ювентус» близок к подписанию финалиста Кубка Африки — Романо

«Ювентус» и «Фенербахче» находятся на финальной стадии договорённостей по переходу Юссефа Эн-Несири. Клубы уже достигли устного соглашения, сейчас обсуждаются последние детали. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, формат сделки — это аренда с опцией выкупа, при этом обязательного выкупа не предусмотрено. Оставшиеся вопросы касаются условий личного контракта игрока.

В текущем сезоне марокканец провёл за «Фенербахче» 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Эн-Несири с турецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

