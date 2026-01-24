Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вопросы к селекционной службе». Гришин назвал позиции, которое нужно усилить «Динамо»

«Вопросы к селекционной службе». Гришин назвал позиции, которое нужно усилить «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически высказался о составе «Динамо», назвав несколько позиций, которые бело-голубым нужно усилить за счёт трансферов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2'     1:1 Бителло – 4'     1:2 Си – 45+2'     2:2 Сергеев – 46'    

«Я ни в коем случае не могу сказать, что «Динамо» полностью укомплектовано. Им нужен опорник. У них есть группа очень средних и медленных игроков в обороне. Это вопросы к селекционной службе», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 21 очко по результатам 18 проведённых встреч.

Материалы по теме
«Так играть не должны!» Гришин — об изменениях в составе «Динамо» при Гусеве зимой

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android