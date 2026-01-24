«Вопросы к селекционной службе». Гришин назвал позиции, которое нужно усилить «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически высказался о составе «Динамо», назвав несколько позиций, которые бело-голубым нужно усилить за счёт трансферов.

«Я ни в коем случае не могу сказать, что «Динамо» полностью укомплектовано. Им нужен опорник. У них есть группа очень средних и медленных игроков в обороне. Это вопросы к селекционной службе», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 21 очко по результатам 18 проведённых встреч.

