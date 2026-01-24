«Вопросы к селекционной службе». Гришин назвал позиции, которое нужно усилить «Динамо»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически высказался о составе «Динамо», назвав несколько позиций, которые бело-голубым нужно усилить за счёт трансферов.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2' 1:1 Бителло – 4' 1:2 Си – 45+2' 2:2 Сергеев – 46'
«Я ни в коем случае не могу сказать, что «Динамо» полностью укомплектовано. Им нужен опорник. У них есть группа очень средних и медленных игроков в обороне. Это вопросы к селекционной службе», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 21 очко по результатам 18 проведённых встреч.
