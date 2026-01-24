Стало известно, каких двух игроков Клопп не хотел бы видеть в «Реале» в случае назначения

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп потребует полного контроля над подписаниями и трансферами на выход игроков, если возглавит мадридский «Реал» летом 2026 года. Об этом сообщает аккаунт в соцсети X Topskills Sports UK со ссылкой на источники из Испании.

По информации источника, два действующих игрока «сливочных» не входят в плане Клоппа для работы над составом — это два фланговых защитника Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди.

Ранее в прессе появилась информация об интересе мадридского клуба к немецкому специалисту.

«Реал» уволил Хаби Алонсо, который возглавлял «сливочных» с лета 2025 года. Пост главного тренера клуба занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: