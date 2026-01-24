Димарко установил достижение, ранее не покорявшееся защитникам «Интера» в Серии А

Итальянский крайний защитник Федерико Димарко стал первым защитником «Интера», который поучаствовал в трёх голах в одном матче Серии А (гол и две результативные передачи сегодня) с момента, когда ведётся эта статистика (с сезона 2004/05). Об этом сообщает Opta.

Данное событие произошло в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (6:2).

В текущем сезоне итальянец провёл за «Интер» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Димарко с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.