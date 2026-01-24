Димарко установил достижение, ранее не покорявшееся защитникам «Интера» в Серии А
Итальянский крайний защитник Федерико Димарко стал первым защитником «Интера», который поучаствовал в трёх голах в одном матче Серии А (гол и две результативные передачи сегодня) с момента, когда ведётся эта статистика (с сезона 2004/05). Об этом сообщает Opta.
Италия — Серия А . 22-й тур
23 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 2
Пиза
Пиза
0:1 Морео – 11' 0:2 Морео – 23' 1:2 Зелиньски – 39' 2:2 Мартинес – 41' 3:2 Эспозито – 45+2' 4:2 Димарко – 82' 5:2 Бонни – 86' 6:2 Мхитарян – 90+3'
Данное событие произошло в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (6:2).
В текущем сезоне итальянец провёл за «Интер» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач.
Действующее трудовое соглашение Димарко с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
