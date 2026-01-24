Скидки
Хайденхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался по поводу критики в свой адрес

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Что касается критики — я спокоен и сосредоточен на своей работе: помогать игрокам и раскрывать их максимум. Меня волнует только завтрашний матч: сыграть хорошо, взять три очка, бороться и показать высокий индивидуальный и командный уровень. Остальное меня мало беспокоит», — приводит слова тренера официальный сайт «сливочных».

После 20 туров испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 48 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл.

Эксклюзив
В «Реале Сосьедад» опровергли информацию о возможном уходе Захаряна из клуба
