Появилась важная информация по допинговому делу Михаила Мудрика

Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по делу украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, у которого ранее был зафиксирован положительный допинг-тест. Об этом сообщает украинское издание «Чемпион».

По имеющейся информации, процесс продолжается уже примерно две недели, и в скором времени ожидается официальное решение, которое напрямую повлияет на дальнейшую карьеру футболиста.

Напомним, в декабре 2024 года в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещённых веществ. До этого момента игрок успел провести за лондонский клуб 73 матча, записав на свой счёт 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

Последний официальный матч с участием украинца датируется концом ноября 2024 года — тогда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/25 и одержал победу со счётом 2:0. В том поединке Мудрик отметился голом.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки