Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась важная информация по допинговому делу Михаила Мудрика

Появилась важная информация по допинговому делу Михаила Мудрика
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по делу украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, у которого ранее был зафиксирован положительный допинг-тест. Об этом сообщает украинское издание «Чемпион».

По имеющейся информации, процесс продолжается уже примерно две недели, и в скором времени ожидается официальное решение, которое напрямую повлияет на дальнейшую карьеру футболиста.

Напомним, в декабре 2024 года в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещённых веществ. До этого момента игрок успел провести за лондонский клуб 73 матча, записав на свой счёт 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

Последний официальный матч с участием украинца датируется концом ноября 2024 года — тогда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/25 и одержал победу со счётом 2:0. В том поединке Мудрик отметился голом.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
С Михаила Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, он может перейти в «Страсбург» — Sporf
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android