21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» рассказал, купит ли клуб новых игроков этой зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможной активности клуба на трансферном рынке.

«На данный момент я не жду каких-то изменений. Однако если на рынке появится подходящая возможность и мы поймём, что можем усилить команду, клуб всегда будет готов рассмотреть такой вариант. Пока что — нет.

Что касается улучшений, я чувствую большую уверенность. Мы сейчас в очень хорошем положении, но в футболе травмы могут возникать неожиданно.

Я не предполагал, что Леони, Исак и Брэдли вылетят на такой длительный срок. Мы уже доказали: когда все игроки доступны, мы способны конкурировать с любой командой. В будущее смотрю с большим оптимизмом», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Сегодня в АПЛ «Ливерпуль» сыграет гостевой матч с «Борнмутом».

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

