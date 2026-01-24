Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» может приобрести сразу двух украинских футболистов

«Жирона» может приобрести сразу двух украинских футболистов
Комментарии

«Жирона» продолжает анализировать варианты для усиления состава, сообщает Sport.es.

Ранее появлялась информация о том, что каталонский клуб договорился о подписании украинского нападающего «Дьора» Александра Пищура за € 1 млн. При этом, по данным Sport.es, руководство «Жироны» параллельно рассматривает возможность приглашения ещё одного футболиста из Украины.

Даже потенциальный переход Франа Бельтрана не исключает появление в команде дополнительного полузащитника уже в текущем трансферном окне. Это связано с тем, что Джон Солис отправился в аренду в «Бирмингем Сити», что позволило клубу освободить место в заявке для регистрации Клаудио Эчеверри. На этом фоне в списке интересов «Жироны» фигурирует хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко, за которым клуб следит уже продолжительное время.

Контракт Шапаренко с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Отмечается, что «Жирона» близка к началу переговоров о предварительном соглашении с игроком, что может обеспечить его переход летом на правах свободного агента. В то же время не исключён и вариант с трансфером уже в январе за небольшую компенсацию — многое будет зависеть от позиции киевского клуба. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 8 млн.

Самые дорогие трансферы «Зенита»

Материалы по теме
Появилась важная информация по допинговому делу Михаила Мудрика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android