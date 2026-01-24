«Жирона» может приобрести сразу двух украинских футболистов

«Жирона» продолжает анализировать варианты для усиления состава, сообщает Sport.es.

Ранее появлялась информация о том, что каталонский клуб договорился о подписании украинского нападающего «Дьора» Александра Пищура за € 1 млн. При этом, по данным Sport.es, руководство «Жироны» параллельно рассматривает возможность приглашения ещё одного футболиста из Украины.

Даже потенциальный переход Франа Бельтрана не исключает появление в команде дополнительного полузащитника уже в текущем трансферном окне. Это связано с тем, что Джон Солис отправился в аренду в «Бирмингем Сити», что позволило клубу освободить место в заявке для регистрации Клаудио Эчеверри. На этом фоне в списке интересов «Жироны» фигурирует хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко, за которым клуб следит уже продолжительное время.

Контракт Шапаренко с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Отмечается, что «Жирона» близка к началу переговоров о предварительном соглашении с игроком, что может обеспечить его переход летом на правах свободного агента. В то же время не исключён и вариант с трансфером уже в январе за небольшую компенсацию — многое будет зависеть от позиции киевского клуба. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 8 млн.

