«Это игрок с победным менталитетом». Тренер «Реала» Арбелоа — о Беллингеме

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил форму полузащитника клуба Джуда Беллингема.

«Говорю о том, что вижу сейчас. Прошло немного времени, но и в матчах, и на тренировках он с первого дня демонстрирует свои качества: технику, лидерство, характер. Усилие, которое он приложил в последнем матче, было колоссальным — как и у его партнёров. Это игрок с победным менталитетом, обладающий всем, что нужно футболисту «Реала». С учётом его возраста и опыта я очень доволен — особенно его менталитетом, самоотдачей и лидерством. Счастлив иметь его в команде», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 20 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 48 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.