Агент Хулиана Альвареса отреагировал на информацию о переговорах с «Барселоной»

Агент Фернандо Идальго, представляющий интересы нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, прокомментировал информацию СМИ о ведении переговоров с «Барселоной».

«Любой клуб, заинтересованный в Хулиане, должен связаться с руководством «Атлетико», поскольку у игрока есть контракт и он предан делу. Это неправда, что я встречался с Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») или с кем-либо ещё из «Барселоны» в этот период», — приводит слова Идальго Sport.es со ссылкой на Erem News.

Форвард играет за «матрасников» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

