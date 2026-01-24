Расписание матчей 23-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Гавр — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Расписание матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Комментарии

Сегодня, 24 января, стартует 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура АПЛ (время — московское):

Суббота, 24 января:

15:30. «Вест Хэм» — «Сандерленд»;
18:00. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»;
18:00. «Фулхэм» — «Брайтон»;
18:00. «Бёрнли» — «Тоттенхэм»;
20:30. «Борнмут» — «Ливерпуль».

Воскресенье, 25 января:

17:00. «Кристал Пэлас» — «Челси»;
17:00. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»;
17:00. «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»;
19:30. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Понедельник, 26 января:

23:00. «Эвертон» — «Лидс».

После 22 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 43 набранных очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Арсенал» — «МЮ», топ-проверка «Реала» и битва Спаллетти с Конте! Главные матчи уикенда
