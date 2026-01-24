Тренер «Интера» Киву — о победе над «Пизой»: мы проявили гордость и переломили ход игры

Тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над «Пизой» со счётом 6:2 в матче 22-го тура Серии А. Встреча началась неудачно для миланцев, которые по ходу игры уступали 0:2.

«[Ошибка вратаря Зоммера] была моей виной, потому что именно я обращаюсь к вратарю с определёнными просьбами. Иногда я ставлю Яна в затруднительное положение. Затем «Пиза» забила со стандартного положения. После этого мы проявили гордость, продолжили атаковать качественно и с полной отдачей и переломили ход игры.

Главное – это отношение; временами может быть тяжело, но важно то, как ты реагируешь. Я бы сказал, что мы сыграли очень хорошо. Мы могли бы развалиться, но вместо этого команда продолжала делать своё дело.

Единственное, о чём мы сожалеем, это то, что не смогли сделать счёт 4:2 раньше, а только в самом конце. Но снимаю шляпу перед ребятами, они отдают все силы, чтобы сделать этот сезон конкурентоспособным и показать, что мы работаем над достижением наших целей», — приводит слова Киву Football Italia.