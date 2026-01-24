Скидки
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» нацелился на полузащитника «Барселоны» — Mundo Deportivo

«Галатасарай» наряду с мадридским «Атлетико» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Барселоны» Марку Касадо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский футболист уже отклонил вариант с переходом в турецкий гранд. Касадо не намерен покидать стан сине-гранатовых в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что в его контракте есть пункт об отступных в размере € 100 млн.

В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

