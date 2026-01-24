Скидки
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Милан» получил отказ в покупке нападающего из клуба АПЛ — Footmercato

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Милана» о покупке нападающего Жан-Филиппа Матета. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «россонери» видят в 28-летнем футболисте «орлов» форварда, способного стабильно забивать.

Матета играет за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

