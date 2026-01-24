Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
«Бавария» — «Аугсбург»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Бундеслиги начнётся в 17:30 мск
Сегодня, 24 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Флориан Экснер (Билефельд, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Аугсбург
Аугсбург
«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии. В активе мюнхенского клуба 50 очков в 18 играх. Отрыв от второго места составляет 11 очков. «Аугсбург» набрал 16 очков при таком же количестве матчей. Команда располагается на 15-й строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
