«Бавария» — «Аугсбург»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Бундеслиги начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 24 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Флориан Экснер (Билефельд, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии. В активе мюнхенского клуба 50 очков в 18 играх. Отрыв от второго места составляет 11 очков. «Аугсбург» набрал 16 очков при таком же количестве матчей. Команда располагается на 15-й строчке.