Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб МЛС является лидером в борьбе за подписание Каземиро — Конур

Клуб МЛС является лидером в борьбе за подписание Каземиро — Конур
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ведёт активные переговоры с клубами МЛС. Футбольный клуб «Лос-Анджелес» является лидером в борьбе за бразильского игрока, сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур.

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение изменить состав команды, отказываясь от возрастных футболистов с высокими зарплатами, как в случае с Каземиро. Полузащитник и сам пришёл к выводу, что его время в стане «красных дьяволах» подошло к концу.

22 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника по окончании сезона. Каземиро подписал контракт с клубом в 2022 году, перейдя из мадридского «Реала». За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» он провёл 146 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«МЮ» рассчитывает освободить место в фонде заработной платы после ухода Каземиро — Уилер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android