Клуб МЛС является лидером в борьбе за подписание Каземиро — Конур

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ведёт активные переговоры с клубами МЛС. Футбольный клуб «Лос-Анджелес» является лидером в борьбе за бразильского игрока, сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур.

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение изменить состав команды, отказываясь от возрастных футболистов с высокими зарплатами, как в случае с Каземиро. Полузащитник и сам пришёл к выводу, что его время в стане «красных дьяволах» подошло к концу.

22 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника по окончании сезона. Каземиро подписал контракт с клубом в 2022 году, перейдя из мадридского «Реала». За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» он провёл 146 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.