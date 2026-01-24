Скидки
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кассьерра рассказал о влиянии жены Дугласа Сантоса на его переход в «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что жена защитника и капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса сыграла роль в его решении перейти в «Атлетико Минейро».

«Моя жена поговорила с женой Дугласа Сантоса о городе и о жизни здесь. Это тоже было очень важно для нас. Моя семья очень счастлива, и я тоже. Это прекрасная возможность [жить] в этом прекрасном городе, здесь, в Белу-Оризонти. Это делает всё очень особенным», — приводит слова Кассьерры O Tempo Sports.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе колумбийского нападающего в «Атлетико Минейро» в пятницу, 23 января. Кассьерра подписал контракт с бразильским клубом, рассчитанный на четыре года. Сантос играл за команду из Белу-Оризонти с 2014 по 2016 год.

