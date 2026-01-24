ЦСКА готов включить двух игроков в сделку с «Партизаном» по трансферу защитника — Telegraf

Московский ЦСКА проявляет интерес к правому защитнику сербского «Партизана» Милану Рогановичу. Как сообщает издание Telegraf, в сделку по приобретению 20-летнего латераля с опытом игры в центре обороны могут быть включены два игрока армейцев Михаил Рядно и Артём Шуманский.

По данным источника, клубы близки к соглашению о переходе двух футболистов армейцев в сербскую команду на правах аренды. Роганович же может перейти в московский клуб на постоянной основе, однако красно-синие не спешат, поскольку трансферное окно в России открыто до 19 февраля.

Сообщается, что в случае продажи Рогановича «Партизану» придётся быстро найти ему альтернативу, иначе команда столкнётся с дефицитом на правом фланге обороны, что осложняет потенциальную сделку. Продажу игрока сербский клуб может рассмотреть из-за финансовых проблем.