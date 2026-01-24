Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА готов включить двух игроков в сделку с «Партизаном» по трансферу защитника — Telegraf

ЦСКА готов включить двух игроков в сделку с «Партизаном» по трансферу защитника — Telegraf
Комментарии

Московский ЦСКА проявляет интерес к правому защитнику сербского «Партизана» Милану Рогановичу. Как сообщает издание Telegraf, в сделку по приобретению 20-летнего латераля с опытом игры в центре обороны могут быть включены два игрока армейцев Михаил Рядно и Артём Шуманский.

По данным источника, клубы близки к соглашению о переходе двух футболистов армейцев в сербскую команду на правах аренды. Роганович же может перейти в московский клуб на постоянной основе, однако красно-синие не спешат, поскольку трансферное окно в России открыто до 19 февраля.

Сообщается, что в случае продажи Рогановича «Партизану» придётся быстро найти ему альтернативу, иначе команда столкнётся с дефицитом на правом фланге обороны, что осложняет потенциальную сделку. Продажу игрока сербский клуб может рассмотреть из-за финансовых проблем.

Материалы по теме
«Динамо» купило защитника из Бразилии, ЦСКА отдал Вильягру. В РПЛ открылось окно! LIVE
Live
«Динамо» купило защитника из Бразилии, ЦСКА отдал Вильягру. В РПЛ открылось окно! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android