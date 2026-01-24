Скидки
Гавр — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Ростов: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Ростов»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сервис Okko.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Во вторник, 20 января, железнодорожники провели товарищеский матч с китайской командой «Чэнду Жунчэн». В этой игре «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0. В субботу, 17 января, «Ростов» встречался с «Чэнду Жунчэн». В этом матче донской клуб одержал победу со счётом 3:0.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

