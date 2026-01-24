«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция игры 23-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 24 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Фараи Халлам (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 43 очка в 22 играх. Отставание от первого места составляет семь очков. «Вулверхэмптон» набрал восемь очков и располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.