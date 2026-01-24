Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция игры 23-го тура АПЛ начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 24 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Фараи Халлам (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 43 очка в 22 играх. Отставание от первого места составляет семь очков. «Вулверхэмптон» набрал восемь очков и располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
