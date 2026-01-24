Скидки
Гавр — Монако. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Томас Франк высказался о предстоящем матче «Тоттенхэма» с «Бёрнли»

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура АПЛ с «Бёрнли».

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
«У «Бёрнли» по-прежнему есть чёткие модели построения игры. Сегодня мы подробно их изучили. Они по-прежнему очень сплочённая команда, усердно работают друг для друга, их очень трудно сломить, они знают, кто они такие. В целом они выглядят как угроза, особенно когда играют дома.

Команда Скотта Паркера, как мы видели во многих их играх, очень конкурентоспособна — на «Энфилде» они сыграли вничью 1:1. Так что это будет ещё одна крайне напряжённая игра.

Речь идёт о нас. Речь идёт о том, чтобы сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы показать первоклассную игру и действительно, действительно, действительно сделать всё возможное для победы. Мы должны справляться с их угрозами как со стандартными положениями, так и с контратаками, но при этом быть на высоте и, конечно же, создавать возможности — нам нужно забивать голы», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

