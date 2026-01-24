Скидки
Главная Футбол Новости

Кордоба ответил, чего от него ждать болельщикам после сборов «Краснодара»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, чего от него могут ждать болельщики после зимних сборов команды.

«То же, что и каждый год: большую страсть, много голов и постоянную самоотдачу», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «быки» набрали 40 очков и занимают первое место.

