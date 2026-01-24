Кордоба ответил, чего от него ждать болельщикам после сборов «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, чего от него могут ждать болельщики после зимних сборов команды.

«То же, что и каждый год: большую страсть, много голов и постоянную самоотдачу», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «быки» набрали 40 очков и занимают первое место.

