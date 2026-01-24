Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
«Это был красивый путь». «Зенит» попрощался с Кассьеррой, перешедшим в «Атлетико Минейро»

«Это был красивый путь». «Зенит» попрощался с Кассьеррой, перешедшим в «Атлетико Минейро»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» обратился к покинувшему команду нападающему Матео Кассьерре. В пятницу, 23 января, в качестве новичка клуба колумбийца представил бразильский «Атлетико Минейро». Ранее журналист Вене Касагранде сообщал, что «Атлетико Минейро» заплатит за трансфер форварда € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде возможных бонусов.

Фото: Пресс-служба «Атлетико Минейро»

«Это был красивый путь, Матео! Будем скучать!» — написала пресс-служба «Зенита» в обращении к Кассьерре в телеграм-канале, прикрепив видео с памятными моментами с участием футболиста в период выступления за клуб.

Видео можно посмотреть по ссылке.

