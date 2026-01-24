В Испании опровергли слухи, что Арбелоа посоветовал Александер-Арнольду покинуть «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа верит в крайнего защитника Трента Александер-Арнольда и ждёт его возвращения после травмы, чтобы начать включать в стартовый состав. Руководство «сливочных» продолжает рассматривать 27-летнего футболистка как долгосрочный вариант. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сведения некоторых английских СМИ, сообщавших о разговоре между защитником и тренером, в ходе которого Арбелоа якобы сказал Александер-Арнольду, что не рассчитывает на него, совершенно не соответствуют действительности. Подчёркивается, что испанский специалист общался с игроком, но с целью оказать ему полную поддержку.

Александер-Арнольд перешёл в «Реал» минувшим летом. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

