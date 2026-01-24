Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Форвард «Монако» Балогун: «Гавр» физически сильная команда, предстоит тяжёлый матч

Форвард «Монако» Балогун: «Гавр» физически сильная команда, предстоит тяжёлый матч
Нападающий «Монако» Фоларин Балогун высказался о предстоящем матче 19-го тура Лиги 1 с «Гавром», который состоится сегодня, 24 января.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
«Гавр» сложная команда, и я очень уважаю её, потому что они проводят хороший сезон. Это будет тяжёлый матч с очень физически сильной командой. В Лиге 1 нет лёгких матчей, и мы знаем, что нам нужно показать сильную игру, чтобы победить, как мы это сделали в первом матче.

Самое важное — сосредоточиться на следующем матче. Мы могли бы спокойно сидеть и думать только о прошедшей игре с «Реалом» (20 января в матче ЛЧ «Монако» проиграл «Реалу» 1:6. — Прим. «Чемпионата»), но это нам не поможет. Нам нужно упростить нашу игру, и я уверен, что мы сможем переломить ход событий. Я с нетерпением жду матча с «Гавром», — приводит слова Балогуна официальный сайт клуба.

Балогун в текущем сезоне стал самым результативным игроком клуба, забив восемь голов и сделав три результативные передачи во всех соревнованиях.

