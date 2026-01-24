«Борнмут» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 24 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в АПЛ. В активе действующих чемпионов Англии 36 набранных очков в 22 матчах турнира. Отставание от первого места составляет 14 очков. «Борнмут» набрал 27 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.