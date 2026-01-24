Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Барселона» приняла окончательное решение по трансферу Нико Шлоттербека — Sport.es

Комментарии

Спортивное руководство «Барселоны» полностью исключило вариант с подписанием центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе признают, что немецкий футболист обладает многими полезными качествами, однако ему не хватает скорости, чтобы адаптироваться к игре главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика. «Барселона» не будет участвовать в финальной гонке с другими клубами в борьбе за подписание 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Шлоттербек принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Комментарии
