Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Монако» и сборной США Фоларин Балогун высказался о предстоящем ЧМ-2026

Форвард «Монако» и сборной США Фоларин Балогун высказался о предстоящем ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Когда я принял решение играть за Соединённые Штаты, почти три года назад, я знал, что это произойдёт. Чемпионат мира в США приближается, и я с нетерпением жду его, потому что это будет действительно захватывающее время. Я всегда говорил, что самое важное — это форма, в которой ты находишься, когда приезжаешь на чемпионат мира. Очевидно, что здесь, в «Монако», я должен сосредоточиться на своей игре на поле, что также поможет мне подойти к этому турниру в лучшей форме.

В детстве я смотрел чемпионат мира по футболу по телевизору, и это оказывало на меня такое же волшебное воздействие. Мы с друзьями и семьёй спорили, например, кто победит. Я думаю, что этот турнир — невероятное событие, но дело не только в самом турнире, это ещё и лето, и именно это делает его незабываемым для многих людей!» — приводит слова Балогуна официальный сайт «Монако».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Форвард «Монако» Балогун: «Гавр» физически сильная команда, предстоит тяжёлый матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android