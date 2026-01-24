Форвард «Монако» и сборной США Фоларин Балогун высказался о предстоящем ЧМ-2026

Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Когда я принял решение играть за Соединённые Штаты, почти три года назад, я знал, что это произойдёт. Чемпионат мира в США приближается, и я с нетерпением жду его, потому что это будет действительно захватывающее время. Я всегда говорил, что самое важное — это форма, в которой ты находишься, когда приезжаешь на чемпионат мира. Очевидно, что здесь, в «Монако», я должен сосредоточиться на своей игре на поле, что также поможет мне подойти к этому турниру в лучшей форме.

В детстве я смотрел чемпионат мира по футболу по телевизору, и это оказывало на меня такое же волшебное воздействие. Мы с друзьями и семьёй спорили, например, кто победит. Я думаю, что этот турнир — невероятное событие, но дело не только в самом турнире, это ещё и лето, и именно это делает его незабываемым для многих людей!» — приводит слова Балогуна официальный сайт «Монако».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.