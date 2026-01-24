Скидки
«Рад встретиться с друзьями». Шевченко выложил фото с Мальдини и Галлиани в Милане

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко поделился совместными фотографиями с бывшим одноклубником Паоло Мальдини и экс-гендиректором команды Адриано Галлиани. Также на встрече присутствовали тренер Мауро Тассотти и функционер Арьедо Брайда.

«Сегодня в Милане. Был рад встретиться с друзьями», — подписал фотографии Шевченко в соцсети X.

Фото: Андрей Шевченко в соцсети X

Фото: Андрей Шевченко в соцсети X

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008-го по 2009-й. В составе итальянской команды бывший нападающий сборной Украины стал обладателем «Золотого мяча» — 2004. С января 2024 года Шевченко является президентом Украинской ассоциации футбола.

