Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки
«Аль-Наср» поздравил нападающего Садио Мане с победой на Кубке африканских наций. Клуб подготовил для игрока сборной Сенегала торт. Мане также поздравил капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отрезал для партнёра по команде кусочек торта.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

Финальный матч Кубка африканских наций состоялся в воскресенье, 18 января. Сборная Сенегала в дополнительное время обыграла марокканскую национальную команду со счётом 1:0. Мане был признан лучшим игроком турнира. В семи матчах соревнования 33-летний нападающий отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    
Опубликована символическая сборная Кубка Африки, Мане и Браим Диас в составе
