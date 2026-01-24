Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки
Поделиться
«Аль-Наср» поздравил нападающего Садио Мане с победой на Кубке африканских наций. Клуб подготовил для игрока сборной Сенегала торт. Мане также поздравил капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отрезал для партнёра по команде кусочек торта.
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:
Финальный матч Кубка африканских наций состоялся в воскресенье, 18 января. Сборная Сенегала в дополнительное время обыграла марокканскую национальную команду со счётом 1:0. Мане был признан лучшим игроком турнира. В семи матчах соревнования 33-летний нападающий отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'
Комментарии
- 24 января 2026
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:29
-
10:24
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:13
-
09:04
-
08:52
-
06:21
-
06:01
-
05:43
-
05:38
-
04:12
-
03:50
-
03:36
-
03:35
-
03:15
-
03:12
-
02:52