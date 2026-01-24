Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

«Аль-Наср» поздравил нападающего Садио Мане с победой на Кубке африканских наций. Клуб подготовил для игрока сборной Сенегала торт. Мане также поздравил капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отрезал для партнёра по команде кусочек торта.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

Финальный матч Кубка африканских наций состоялся в воскресенье, 18 января. Сборная Сенегала в дополнительное время обыграла марокканскую национальную команду со счётом 1:0. Мане был признан лучшим игроком турнира. В семи матчах соревнования 33-летний нападающий отметился двумя голами и тремя результативными передачами.