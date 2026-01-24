Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Футбол Новости

Спаллетти и Конте отменили пресс-конференции перед матчем «Ювентуса» с «Наполи»

Спаллетти и Конте отменили пресс-конференции перед матчем «Ювентуса» с «Наполи»
Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти и его коллега из «Наполи» Антонио Конте отказались от общения с прессой в пятницу перед матчем Серии А, который состоится в воскресенье, 25 января. Решение об отмене пресс-конференций было принято в преддверии встречи между туринским и неаполитанским клубами.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Конте остался недоволен ничейным результатом в игре с «Копенгагеном» (1:1) в рамках 7-го тура Лиги чемпионов. В связи с этим он решил сосредоточиться на тренировочном процессе команды и проигнорировал журналистов. Пресс-конференция Спаллетти в Турине была отменена за два часа до её начала.

Следует отметить, что это не первый случай в текущем сезоне, когда Конте и Спаллетти отменяют свои пресс-конференции. Матч «Ювентус» — «Наполи» имеет особое значение, так как команды занимают третье и пятое места в таблице Серии А.

«Надо забирать такие игры». Тренер «Наполи» Конте — о матче с «Копенгагеном» в ЛЧ
