Кордоба ответил, верит ли он в успех «Краснодара» в 2026 году

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, верит ли он, что 2026 год станет для чёрно-зелёных не менее успешным, чем 2025-й. В минувшем году «быки» выиграли Мир Российскую Премьер-Лигу. Также команда Мурада Мусаева завершила первую часть нынешнего сезона РПЛ на первом месте.

«Мы будем идти шаг за шагом, от матча к матчу, стараясь набирать в каждом по три очка. Мы знаем, что эти 12 оставшихся игр будут не из лёгких. Команда знает, как выигрывается чемпионат, и сейчас все должны приложить максимум усилий, хорошо подготовиться, чтобы вновь попробовать завоевать трофей», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 40 очков после 18 туров.

Самые титулованные футбольные клубы России: