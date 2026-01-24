Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба ответил, верит ли он в успех «Краснодара» в 2026 году

Кордоба ответил, верит ли он в успех «Краснодара» в 2026 году
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, верит ли он, что 2026 год станет для чёрно-зелёных не менее успешным, чем 2025-й. В минувшем году «быки» выиграли Мир Российскую Премьер-Лигу. Также команда Мурада Мусаева завершила первую часть нынешнего сезона РПЛ на первом месте.

«Мы будем идти шаг за шагом, от матча к матчу, стараясь набирать в каждом по три очка. Мы знаем, что эти 12 оставшихся игр будут не из лёгких. Команда знает, как выигрывается чемпионат, и сейчас все должны приложить максимум усилий, хорошо подготовиться, чтобы вновь попробовать завоевать трофей», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 40 очков после 18 туров.

Материалы по теме
Кордоба ответил, чего от него ждать болельщикам после сборов «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android