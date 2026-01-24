Первый тренер Чалова: Федя «Реалу» забивал, а сейчас в заявку не попадает — надо уходить

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, высказался об ограниченном игровом времени форварда в греческом ПАОКе. Россиянин не был включён в заявку своей команды в трёх последних матчах во всех турнирах.
«Если Фёдор не играет, надо уходить. Меня удивляет, что о нём совсем не пишут. Но какой европейский клуб его будет брать, если у нет практики в ПАОКе? Если только клуб из какой-нибудь низшей лиги. Может, поехать в Турцию. Конечно, можно попробовать: одному тренеру он нужен, другому — нет. Однако каким бомбардиром он был в ЦСКА и каким является сейчас в ПАОКе — это две большие разницы. Федя «Реалу» забивал, а сейчас даже в заявку не попадает. Жаль, конечно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Фёдор Чалов забивал в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА в бытность игроком ЦСКА. 12 декабря 2018 года армейцы разгромили испанский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 6-го тура группы G. Всего у форварда два гола в 12 матчах ЛЧ.
- 24 января 2026
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:29
-
10:24
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:13
-
09:04
-
08:52
-
06:21
-
06:01
-
05:43
-
05:38
-
04:12
-
03:50
-
03:36
-
03:35
-
03:15
-
03:12
-
02:52