Первый тренер Чалова: Федя «Реалу» забивал, а сейчас в заявку не попадает — надо уходить

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, высказался об ограниченном игровом времени форварда в греческом ПАОКе. Россиянин не был включён в заявку своей команды в трёх последних матчах во всех турнирах.

«Если Фёдор не играет, надо уходить. Меня удивляет, что о нём совсем не пишут. Но какой европейский клуб его будет брать, если у нет практики в ПАОКе? Если только клуб из какой-нибудь низшей лиги. Может, поехать в Турцию. Конечно, можно попробовать: одному тренеру он нужен, другому — нет. Однако каким бомбардиром он был в ЦСКА и каким является сейчас в ПАОКе — это две большие разницы. Федя «Реалу» забивал, а сейчас даже в заявку не попадает. Жаль, конечно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фёдор Чалов забивал в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА в бытность игроком ЦСКА. 12 декабря 2018 года армейцы разгромили испанский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 6-го тура группы G. Всего у форварда два гола в 12 матчах ЛЧ.