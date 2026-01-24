Скидки
Главная Футбол Новости

Первый тренер Чалова: Федя «Реалу» забивал, а сейчас в заявку не попадает — надо уходить

Комментарии

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, высказался об ограниченном игровом времени форварда в греческом ПАОКе. Россиянин не был включён в заявку своей команды в трёх последних матчах во всех турнирах.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Живкович – 67'     2:0 Якумакис – 86'    

«Если Фёдор не играет, надо уходить. Меня удивляет, что о нём совсем не пишут. Но какой европейский клуб его будет брать, если у нет практики в ПАОКе? Если только клуб из какой-нибудь низшей лиги. Может, поехать в Турцию. Конечно, можно попробовать: одному тренеру он нужен, другому — нет. Однако каким бомбардиром он был в ЦСКА и каким является сейчас в ПАОКе — это две большие разницы. Федя «Реалу» забивал, а сейчас даже в заявку не попадает. Жаль, конечно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фёдор Чалов забивал в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА в бытность игроком ЦСКА. 12 декабря 2018 года армейцы разгромили испанский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 6-го тура группы G. Всего у форварда два гола в 12 матчах ЛЧ.

Лига чемпионов . Группа G. 6-й тур
12 декабря 2018, среда. 20:55 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Чалов – 37'     0:2 Щенников – 43'     0:3 Сигурдссон – 73'    
