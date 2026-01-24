Скидки
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лидеру «Реала Сосьедад» — Football Transfers

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лидеру «Реала Сосьедад» — Football Transfers
«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим и капитаном «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем. «Красные дьяволы» испытывают «серьёзный интерес» к 28-летнему форварду. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, маловероятен переход капитана «Реала Сосьедад» в «Манчестер Юнайтед» зимой, но он может произойти грядущим летом.

Оярсабаль играет за команду из Сан-Себастьяна с января 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

