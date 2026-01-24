Стивен Джеррард пополнил состав «Ливерпуля» на матч легенд с дортмундской «Боруссией»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард примет участие в матче легенд с дортмундской «Боруссией». Информацию об участии экс-полузащитника подтвердил официальный сайт английской команды. Игра состоится в субботу, 28 марта, на стадионе «Энфилд».

Ранее было подтверждено участие в предстоящем матче таких бывших футболистов «Ливерпуля», как Пепе Рейна, Ежи Дудек и Сандер Вестервельд, а также Сами Хююпя, Фабио Аурелио, Грегори Виньяль, Мартин Келли и Йосси Бенаюн.

Стивен Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1997 по 2015 год, а карьеру завершил в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2017-м. Последним местом работы Джеррарда в качестве тренера остаётся саудовский «Аль-Иттифак».