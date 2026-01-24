Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рикардо — о выборе между «Динамо» и «Торино»: по зарплате не было большой разницы

Рикардо — о выборе между «Динамо» и «Торино»: по зарплате не было большой разницы
Комментарии

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо ответил, почему предпочёл перейти в стан бело-голубых, а не в «Торино», также проявлявший к нему интерес.

– Почему вы выбрали именно «Динамо», а не «Торино»?
– С самого начала «Динамо» делало всё возможное, чтобы я подписал контракт. Мне представили очень хороший проект. Клуб приложил все усилия, чтобы быстро подписать соглашение. Я очень это ценю. Поэтому я принял решение приехать в «Динамо». Любой игрок очень доволен, когда клуб предпринимает все усилия. Для меня это было простое решение.

– То есть проект «Динамо» интереснее «Торино»?
– Да. Но для меня было самое важное, что клуб делал всё возможное для моего перехода. Я очень это ценю. Когда была возможность, я выбрал «Динамо». Клуб очень хотел меня.

– Финансовая составляющая сыграла большую роль в вопросе выбора между «Динамо» и «Торино»?
– Что касается зарплаты, то не было большой разницы между «Торино» и «Динамо». Я могу это сказать откровенно. Самое важное для меня — это спортивный проект, который мне был представлен. Повторюсь, что «Динамо» делало всё возможное для моего перехода», — приводит слова Рикардо «Советский спорт».

Бело-голубые объявили о переходе 23-летнего защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров подробно рассказал о трансфере Рикардо

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android