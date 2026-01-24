Рикардо — о выборе между «Динамо» и «Торино»: по зарплате не было большой разницы

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо ответил, почему предпочёл перейти в стан бело-голубых, а не в «Торино», также проявлявший к нему интерес.

– Почему вы выбрали именно «Динамо», а не «Торино»?

– С самого начала «Динамо» делало всё возможное, чтобы я подписал контракт. Мне представили очень хороший проект. Клуб приложил все усилия, чтобы быстро подписать соглашение. Я очень это ценю. Поэтому я принял решение приехать в «Динамо». Любой игрок очень доволен, когда клуб предпринимает все усилия. Для меня это было простое решение.

– То есть проект «Динамо» интереснее «Торино»?

– Да. Но для меня было самое важное, что клуб делал всё возможное для моего перехода. Я очень это ценю. Когда была возможность, я выбрал «Динамо». Клуб очень хотел меня.

– Финансовая составляющая сыграла большую роль в вопросе выбора между «Динамо» и «Торино»?

– Что касается зарплаты, то не было большой разницы между «Торино» и «Динамо». Я могу это сказать откровенно. Самое важное для меня — это спортивный проект, который мне был представлен. Повторюсь, что «Динамо» делало всё возможное для моего перехода», — приводит слова Рикардо «Советский спорт».

Бело-голубые объявили о переходе 23-летнего защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

