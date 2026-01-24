«Ноттингем Форест» объявил об аренде форварда «Наполи» с правом выкупа

Нападающий «Наполи» Лоренцо Лукка перебрался в «Ноттингем Форест» на правах аренды. О сделке сообщает официальный сайт английского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Кроме того, англичане имеют право выкупить игрока.

«Лоренцо — игрок, который привнесёт в нашу команду особые качества, и мы очень рады, что он присоединился к нам. Играя на высшем уровне в разных странах, он обладает хорошим сочетанием опыта и возможностей для дальнейшего развития.

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Все в клубе приветствуют Лоренцо, и мы все с нетерпением ждём, какой вклад он сможет внести в оставшуюся часть сезона», — прокомментировал сделку директор «Ноттингем Форест» по международным связям Эду Гаспар.