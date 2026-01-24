Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о предстоящем матче 22-го тура Серии А с «Торино»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура итальянской Серии А с «Торино», который состоится 24 января в 17:00 мск. Тренер отметил, что команда готовится к игре, учитывая особенности соперника.

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Комо
Комо
Не начался
Торино
Турин
«В Риме (в матче с «Лацио». — Прим. «Чемпионата») мы играли с пятью полузащитниками, которые постоянно двигались, создавая динамику, благодаря своим комбинациям. Мне нравится такой стиль футбола, потому что он лишает соперников ориентиров. Наш выбор всегда зависит от типа соперника. Мы изучаем каждую деталь, чтобы найти лучшее решение для каждого матча, сохраняя при этом свою индивидуальность, именно это обеспечивает преемственность нашей игры и нашего пути.

[Мартин] Батурина хорошо себя проявляет. Он умный и разносторонний игрок, но ему нужно развиваться постепенно и спокойно. Он отлично влился в команду. Он полон энтузиазма, обладает необходимыми качествами и помогает команде. Когда есть доверие, всё становится проще.

«Торино» — опытная команда, и мы её очень хорошо знаем. Это сплочённый коллектив с большим опытом. Им нужны очки, как и нам. Это будет очная встреча. Нам, как всегда, нужно будет показать хорошую игру, чтобы победить», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

После 21 тура «Комо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 37 очками.

