Главная Футбол Новости

Арбелоа изменил подход к тренировкам «Реала», существовавший при Алонсо — Marca

Арбелоа изменил подход к тренировкам «Реала», существовавший при Алонсо — Marca
Комментарии

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа решил изменить подход к тренировкам команды, существовавший при Хаби Алонсо. Теперь футболисты «сливочных» будут проводить тренировки перед выездными матчами Лиги чемпионов на территории страны соперника. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, реализация нового принципа начнётся незамедлительно. Утром во вторник, 27 января, мадридская команда вылетит в Лиссабон на встречу с «Бенфикой» в 8-м туре Лиги чемпионов и проведёт заключительную тренировку во второй половине дня на стадионе «Да Луш». Подчёркивается, что Алонсо предпочитал проводить предматчевые занятия «сливочных» в Мадриде и ограничивать своё присутствие на стадионе соперника.

Комментарии
