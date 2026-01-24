«Гавр» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 24 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Гавром» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Марк Болланжье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 18 туров «Монако» занимает девятое место в Лиге 1. В активе команды 23 набранных очка. «Гавр» набрал 19 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Матч первого круга между командами состоялся в 1-м туре. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.