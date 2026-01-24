«Гавр» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00

Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Гавр — Монако: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 24 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Гавром» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Марк Болланжье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
После 18 туров «Монако» занимает девятое место в Лиге 1. В активе команды 23 набранных очка. «Гавр» набрал 19 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Матч первого круга между командами состоялся в 1-м туре. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
