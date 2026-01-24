Кроос: футболист, которого ни разу не обругали на стадионе «Реала», не великий игрок

Бывший полузащитник мадридского «Реала», чемпион мира Тони Кроос высказался о ситуации, произошедшей во время матча 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0), когда болельщики «сливочных» в течение встречи освистывали собственных футболистов. Игра проходила на домашнем стадионе «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу».

«Футболист, которого ни разу не обругали на «Сантьяго Бернабеу», не великий игрок. Можно сказать, что это и есть «Реал». Это не его лучше проявление, но подобное хорошо описывает, что значит играть в таком клубе. Великие футболисты всегда выбирают, приведёт это к чему-то хорошему или нет. Однако если тебя обругали перед матчем, то это не облегчит достижение целей клуба. Все хотят побеждать и играть хорошо», — приводит слова Крооса Marca со ссылкой на подкаст игрока Einfach mal Luppen.

