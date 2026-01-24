Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: футболист, которого ни разу не обругали на стадионе «Реала», не великий игрок

Кроос: футболист, которого ни разу не обругали на стадионе «Реала», не великий игрок
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала», чемпион мира Тони Кроос высказался о ситуации, произошедшей во время матча 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0), когда болельщики «сливочных» в течение встречи освистывали собственных футболистов. Игра проходила на домашнем стадионе «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Футболист, которого ни разу не обругали на «Сантьяго Бернабеу», не великий игрок. Можно сказать, что это и есть «Реал». Это не его лучше проявление, но подобное хорошо описывает, что значит играть в таком клубе. Великие футболисты всегда выбирают, приведёт это к чему-то хорошему или нет. Однако если тебя обругали перед матчем, то это не облегчит достижение целей клуба. Все хотят побеждать и играть хорошо», — приводит слова Крооса Marca со ссылкой на подкаст игрока Einfach mal Luppen.

Материалы по теме
Арбелоа изменил подход к тренировкам «Реала», существовавший при Алонсо — Marca

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android