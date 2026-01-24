Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство

Джанашия: без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал результаты железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил состав команды.

«Локомотив» отлично начал сезон, но потом сбавил ход. У меня нет предположений, почему это произошло. По игре в некоторых матчах «Локомотив» выглядит как фаворит на победу в РПЛ, но пока команде не хватает сил на всю дистанцию. Ей обязательно нужны новички, чтобы бороться за золото. Без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство», — приводит слова экс-футболиста Metaratings.

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на три очка. В первом матче после возобновления сезона железнодорожники на поле «РЖД Арены» примут «Пари Нижний Новгород». Этот матч состоится 28 февраля.

Материалы по теме
Батраков вышел с капитанской повязкой в первом матче после ухода Баринова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android