Джанашия: без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал результаты железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил состав команды.

«Локомотив» отлично начал сезон, но потом сбавил ход. У меня нет предположений, почему это произошло. По игре в некоторых матчах «Локомотив» выглядит как фаворит на победу в РПЛ, но пока команде не хватает сил на всю дистанцию. Ей обязательно нужны новички, чтобы бороться за золото. Без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство», — приводит слова экс-футболиста Metaratings.

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на три очка. В первом матче после возобновления сезона железнодорожники на поле «РЖД Арены» примут «Пари Нижний Новгород». Этот матч состоится 28 февраля.