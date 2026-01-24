Защитник «Балтики» Андраде: в этом году требования выше, мы боремся за чемпионство

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о старте зимних тренировочных сборов. Калининградцы проводят подготовку к старту весенней части Мир Российской Премьер-Лиги в турецком Белеке. Команда занимает пятое место в РПЛ и отстаёт от лидера на пять очков.

«Думаю, когда мы приехали сюда, мы уже понимали, что будет тяжело. У нас была очень длинная пауза, поэтому много нужно работать, чтобы снова набрать форму и вернуться к тому уровню, на котором мы играли раньше. В этом году требования выше, потому что мы боремся за чемпионство.

Так что нам нужно серьёзно подготовиться, приложить дополнительные усилия, чтобы подойти к концовке сезона в лучшей форме и быть готовыми сражаться за титул», — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».