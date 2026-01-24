Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Андраде: в этом году требования выше, мы боремся за чемпионство

Защитник «Балтики» Андраде: в этом году требования выше, мы боремся за чемпионство
Комментарии

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о старте зимних тренировочных сборов. Калининградцы проводят подготовку к старту весенней части Мир Российской Премьер-Лиги в турецком Белеке. Команда занимает пятое место в РПЛ и отстаёт от лидера на пять очков.

«Думаю, когда мы приехали сюда, мы уже понимали, что будет тяжело. У нас была очень длинная пауза, поэтому много нужно работать, чтобы снова набрать форму и вернуться к тому уровню, на котором мы играли раньше. В этом году требования выше, потому что мы боремся за чемпионство.

Так что нам нужно серьёзно подготовиться, приложить дополнительные усилия, чтобы подойти к концовке сезона в лучшей форме и быть готовыми сражаться за титул», — сказал Андраде в интервью клубному каналу «Балтики».

Материалы по теме
Игроки «Балтики» тренируют приёмы боевых искусств на сборах. Видео
Истории
Игроки «Балтики» тренируют приёмы боевых искусств на сборах. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android