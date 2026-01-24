Скидки
Главная Футбол Новости

ESPN: «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с Альваресом, отступные игрока — € 500 млн

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта, проработавший 12 лет в мадридском «Атлетико», сохраняет хорошие взаимоотношения с агентом Фернандо Идальго, представляющим интересы нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, представители испанского клуба провели неофициальные переговоры со стороной аргентинца с целью выяснить, возможен ли его переход в «Атлетико» перед тем, как принять решение, стоит ли им официально заявлять об интересе к игроку.

Предположительно, в контракте Альвареса есть пункт о сумме отступных в размере € 500 млн. Подчёркивается, что в случае интереса к нападающему грядущим летом «матрасники» потребуют более € 100 млн.

Форвард играет за мадридскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

